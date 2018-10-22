استبعاد ريبيري من قائمة بايرن ميونيخ أمام أيك أثينا

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، قائمة الفريق، لخوض مباراة أيك أثينا اليوناني، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت القائمة استبعاد الفرنسي فرانك ريبيري، بسبب معاناته من إنسداد في العمود الفقري.



وجاءت قائمة بايرن ميونيخ كالتالي.



(مانويل نوير، أولريتش، فروشتل، فاجنر، سولي، هوميلز، تياجو الكانتارا، روبرت ليفاندوفسكي، آريين روبن، مارتنيز، جيمس رودريجيز، رافينيا، جيروم بواتينج، جوريتسكا، جنابر، توماس مولر، ماكس ماير، ديفيد ألابا، ميريتان تشاباني، كيميتش، ريناتو سانشيز).



ويحتل أياكس أمستردام صدارة ترتيب جدول المجموعة المجموعة الخامسة بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، ويحل بنفيكا البرتغالي ثالثًا بـ نقاط، وأيك أثينا رابعًا بدون نقاط.