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محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس مياه القناة الاستعدادات لفصل الشتاء

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس أحمد محمود الصحصاح رئيس مياه القناة الجديد بمقر ديوان المحافظة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال مياه الشرب والصرف الصحى والمعالجة بقطاع بورسعيد من أعمال صيانة وإحلال وتجديد فى تلك المجالات وآخر استعدادات فصل الشتاء.

عقب اللقاء التقى الصحصاح بالعاملين بقطاع بورسعيد وطالبهم ببذل أعلى معدلات الأداء لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس مياه القناة الاستعدادات لفصل الشتاء
محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس مياه القناة الاستعدادات لفصل الشتاء
محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس مياه القناة الاستعدادات لفصل الشتاء
محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس مياه القناة الاستعدادات لفصل الشتاء
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