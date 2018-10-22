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أخبار العالم

العبادي يطالب بمواصلة التخلص من السلاح المنتشر بالعراق

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:46 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي ،اليوم الاثنين، إلى ضرورة الحذر من الإرهاب وخلاياه، مطالبا بمواصلة التخلص من السلاح المنتشر بالدولة .

وقال العبادي خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - إن "رجال الشرطة يواصلون التخلص من السلاح المنتشر ومخازن السلاح فضلا عن قيامهم بسحب أي سلاح خارج الدولة ومواجهة الفساد دون خوف".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد ، في وقت سابق، وجود جماعات استغلت الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة.

وفي سياق آخر ،أفاد مصدر أمني عراقي، بتفكيك عبوة ناسفة ، اليوم ،قرب سوق شعبي في مدينة الصدر، شرقي بغداد .
وقال المصدر ، وفقا لقناة (الإخبارية العراقية) - إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك العبوة الناسفة و لم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية.
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