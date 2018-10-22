الوطنية للانتخابات تطلق فعاليات الدورة التدريبية للسيدات

أكد المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرأة المصرية كان لها أثر كبير فى الاستحقاقات الانتخابية التى قامت بها الهيئة منذ بداية عملها العام الماضى سواء فى الانتخابات البرلمانية التكميلية أو الانتخابات الرئاسية عام 2018.



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للسيدات فى مجال متابعة الانتخابات.



وقالت الدكتورة فادية كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية إن الهدف من الدورة هو إطلاق مشروع دعم المرأة وتشكيل فريق عربى نسائى لمتابعة الانتخابات لكل الدول العربية، وهو ما يسهم فى نزاهة العملية الانتخابية ويؤدى إلى إلغاء التمييز ضد المرأة بما يحقق المساواة بينها وبين الرجل.

