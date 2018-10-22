وزارة الأوقاف تطلق قافلة دعوية لوادي النطرون.. الجمعة

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة الجمعة القادمة بتاريخ 17 من صفر 1440هـ ـ الموافق 26 من أكتوبر 2018م تحت عنوان : ” الابتلاء بالخير والشر“.
وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
حيث يشارك فيها كل من : هشام عبد الحميد عبد المجيد، و محمود سعد علي حامد، و محمود توفيق محمود حسين، و شعبان محمد محمد أحمد، والصافي سعد عبد الرحمن النجار.
وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
حيث يشارك فيها كل من : هشام عبد الحميد عبد المجيد، و محمود سعد علي حامد، و محمود توفيق محمود حسين، و شعبان محمد محمد أحمد، والصافي سعد عبد الرحمن النجار.