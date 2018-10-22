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ديني

وزارة الأوقاف تطلق قافلة دعوية لوادي النطرون.. الجمعة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة الجمعة القادمة بتاريخ 17 من صفر 1440هـ ـ الموافق 26 من أكتوبر 2018م تحت عنوان : ” الابتلاء بالخير والشر“.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

حيث يشارك فيها كل من : هشام عبد الحميد عبد المجيد، و محمود سعد علي حامد، و محمود توفيق محمود حسين، و شعبان محمد محمد أحمد، والصافي سعد عبد الرحمن النجار.
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