وزارة الأوقاف تطلق قافلة دعوية لوادي النطرون.. الجمعة

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة الجمعة القادمة بتاريخ 17 من صفر 1440هـ ـ الموافق 26 من أكتوبر 2018م تحت عنوان : ” الابتلاء بالخير والشر“.



وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



حيث يشارك فيها كل من : هشام عبد الحميد عبد المجيد، و محمود سعد علي حامد، و محمود توفيق محمود حسين، و شعبان محمد محمد أحمد، والصافي سعد عبد الرحمن النجار.