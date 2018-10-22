ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يطالب الإنتربول بإعادة العهدة المحمدية المسروقة من دير سانت كاترين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الاحتلال العثماني لمصر قام أجداد الديكتاتور رجب طيب أردوغان بسرقة العهدة المحمدية من دير سانت كاترين.

وطالب موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع « صدى البلد » الإنتربول الدولي بإعادة العهدة المحمدية المسروقة بتركيا، موضحا أن الأتراك إن دخلوا قرية أفسدوها وسرقوا ما بها.

وأكد موسى، أن المكتبة التي بداخل الدير على قدر كبير من الأهمية، لدرجة أن أهميتها تضاهي أهمية مكتبة الفاتيكان.
loading...

ترشيحاتنا

موقع سياحي يكشف مفاجأة عن الحجوزات الروسية على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو

الأهلي يعلق على سعى الزمالك لفتح ملف نادي القرن الإفريقي

الكشف عن تهريب قطر لأخطر نساء الإخوان ..صور

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

شاهد.. جولة من داخل وكالة البلح حول أسعار الملابس الشتوي

تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما بخلية مدينة نصر لـ 3 نوفمبر

صحيفة إيطالية: مارسيلو في طريقه للرحيل إلى يوفنتوس

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

عريبي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع طنطا على ضم الدح

الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة روسيا بعد الكشف عن حيلة إيرانية جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي
الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو
المركزية للصيدلة: مداهمة بؤرة لبيع الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الجمعة
شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟