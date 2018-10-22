أحمد موسى يطالب الإنتربول بإعادة العهدة المحمدية المسروقة من دير سانت كاترين

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الاحتلال العثماني لمصر قام أجداد الديكتاتور رجب طيب أردوغان بسرقة العهدة المحمدية من دير سانت كاترين.



وطالب موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع « صدى البلد » الإنتربول الدولي بإعادة العهدة المحمدية المسروقة بتركيا، موضحا أن الأتراك إن دخلوا قرية أفسدوها وسرقوا ما بها.



وأكد موسى، أن المكتبة التي بداخل الدير على قدر كبير من الأهمية، لدرجة أن أهميتها تضاهي أهمية مكتبة الفاتيكان.

