الزمالك في مواجهة صعبة أمام الإنتاج الحربي.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة هامة، أمام الإنتاج الحربي، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



ويخوض الفريق الابيض المباراه على ملعب برج العرب بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى يتولى تحديد ملاعب مباريات كأس مصر؛ نظرًا لارتباط الفريق الأبيض بمباراة أخرى على نفس الملعب يوم السبت المقبل أمام الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ 16 لمسابقة البطولة العربية.



ونجح الزمالك فى التأهل لدور الـ16 بمسابقة كأس مصر بعد تخطى عقبة مركز شباب منية سمنود فى دور الـ32 بالفوز بهدف وحيد، بينما تأهل الإنتاج الحربى على حساب اتحاد الشرطة بعد الفوز بثنائية نظيفة.



وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الابيض علي مشاهدة تسجيلات لمباريات سابقه للانتاج الحربي ومعرفة نقاط القوة والضعف وعقد جلسات متواصلة مع اللاعبين لتصحيح الاخطاء التي وقعوا بها، ووضع بعض التعليمات الفنيه والخطط التكتيكيه لتنفيذها بمباراة اليوم.



وحذر جروس اللاعبين من الاستهتار بالخصم وضرورة المقاتله حتي اخر دقيقه في عمر المباراه، وطالبهم بضرورة احراز هدف مبكر لحسم نتيجة المباراه .



بينما عقد مسولي القلعه البيضاء جلسه في المران الاخير للفريق مؤكدين ثقتهم الكبيره في الجهاز الفني واللاعبين ومطالبين باستمرار تحقيق الفوز البطولات؛ من اجل اسعاد الجماهير .



على الجانب الآخر ، يسعى فريق الانتاج الحربى لاستغلال انتعاشته خلال الموسم الحالى بمسابقة الدورى الممتاز حيث نجح مختار مختار فى قيادته لتحقيق نتائج ممتازة ولم يتعرض للخسارة سوى مرة واحدة حيث لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 8 أهداف .



ويعد التشكيل الأقرب للإنتاج الحربى فى مباراة الزمالك، مكون من عامر عامر فى حراسة المرمى وأحمد شديد قناوى ومحمود البدري ومعاذ الحناوى وعبد الرحمن فاروق ومحمود حمادة ومحمود كابونجا وعبد الرحمن بودى وموسى دياورار ومحمد رجب وجيمس تيدى.