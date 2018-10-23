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محافظات

محافظ الإسكندرية: إطلاق ماراثون رياضي لدعم مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إطلاق ماراثون رياضي لدعم المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، وذلك يوم ٢ نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع المسئولين لإعداد الماراثون وتحديد أماكن انطلاقه، مطالبا جميع الشباب وكل الفئات العمرية المختلفة، بالمشاركة فيه.

وأضاف قنصوة أن المارثون من شأنه التأكيد على أهمية الحفاظ على الصحة ودعم المبادرة التي تساهم في القضاء على هذا المرض الفتاك الذي عانينا منه عدة سنوات ماضية ومن عدم وجود علاج له.

وأشار "قنصوة"، إلى إن نحو ٧٠٠ ألف شخص قد شاركوا فى المبادرة، وذلك خلال الـ ٣ أسابيع الماضية منذ انطلاق المبادرة في الإسكندرية مطلع شهر أكتوبر الجاري، مضيفا أنه يعمل يوميا للقضاء على جميع السلبيات التى تظهر بالمبادرة، والتعامل الفوري مع أى سلبية تصل إلى غرفة العمليات.

ولفت قنصوة إلى أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض فيروس سى، والذى كان مرضا فتاكا أصاب عددا كبيرا من مواطنى مصر ليس له علاج منذ عدة سنوات وأن الدولة المصرية بإرادتها نجحت في توفير العلاج للمرضى، داعيا جميع المواطنين إلى التوجه الى اقرب نقطة مسح قريبة منهم والاطمئنان على صحتهم فهي رأس مالهم الحقيقي، مطالبا جميع الإعلامين بالمشاركة الفعالة والتحرك على أرض الواقع.

ونوه المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على تكوين قاعدة شبابية كبيرة من آلاف الشباب للمشاركة المجتمعية الفعالة في تلك المبادرات الهامة، مؤكدا أن الشباب هم القوة الضاربة ومشاركتهم فى هذه المبادرة ستحقق المشاركة المجتمعية المطلوبة، كما أكد على أهمية الإعلام وأن له دور أساسي وفعال لتوصيل المعلومات للمواطنين.
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