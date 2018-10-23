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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الصينية قادمة من تشنغدو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، أولى رحلات الخطوط الجوية الصينية، قادمة من تشنغدو بالصين، ضمن خط مباشر يربط القاهرة بمدينة تشنغدو الصينية.

وأفاد مصدر ملاحي، بأن الطائرة من طراز إيرباص A330، تحمل رقم csc8391، وصلت صباح اليوم، وتم استقبال الطائرة بمدافع المياه كما هو متعارف عليه في قطاع الطيران، كما حرص عدد من قيادات شركة الميناء باستقبال المسافرين بالورود.

ومن المقرر أن تنظم الخطوط الصينية رحلتين أسبوعيا من مطار القاهرة إلى مدينة تشنجدو يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، لتصبح مدينة تشنغدو الصينية ثالث مدينة صينية تقدم خدمات الطيران المباشر إلى العاصمة المصرية، بعد بكين وقوانجتشو، في إطار جهود الدولة لتنشيط الحركة السياحية القادمة من المدن الصينية لزيارة المعالم الأثرية والطبيعية بالقاهرة والمحافظات.
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