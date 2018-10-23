مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الصينية قادمة من تشنغدو

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، أولى رحلات الخطوط الجوية الصينية، قادمة من تشنغدو بالصين، ضمن خط مباشر يربط القاهرة بمدينة تشنغدو الصينية.





وأفاد مصدر ملاحي، بأن الطائرة من طراز إيرباص A330، تحمل رقم csc8391، وصلت صباح اليوم، وتم استقبال الطائرة بمدافع المياه كما هو متعارف عليه في قطاع الطيران، كما حرص عدد من قيادات شركة الميناء باستقبال المسافرين بالورود.



