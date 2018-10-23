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أخبار العالم

العثور على عبوة ناسفة في منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على عبوة ناسفة في منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس بمدينة نيويورك، فيما تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعولها.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية تفيد بأن أحد العاملين في منزل الملياردير الأمريكي عثر على طرد وقام بفتحه ليجد عبوة مشبوهة.

وأشارت الشبكة إلى أن سوروس لم يكن يتواجد بالمنزل في ذلك الوقت، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

يشار إلى أن الملياردير جورج سوروس، وهو مجري الأصل وأمريكي الجنسية، يدعم من خلال مؤسسات "المجتمع المفتوح" التي يملكها مشروعات الحقوق المدنية في مختلف أنحاء العالم.
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