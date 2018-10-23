رئيس وزراء بلغاريا: الرئيس السيسي أبدى استعداده لإنشاء جامعة بلغارية بمصر

قال بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، إن مصر وبلغاريا تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية وهناك تشابه كبير بينهما، خاصة في التسامح الديني، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حامي القيم المسيحية في مصر.





وأضاف "بوريسوف"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات بين الجانبين تناولت نقل التكنولوجيا في مجالي الرياضيات والعلوم الطبيعية، كما أن الرئيس السيسي أعلن استعداده تجهيز جامعة في مصر لنقل الخبرات البلغارية.





وشدد رئيس وزراء بلغاريا، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تضم كل وزراء الدولتين وتجتمع مرتين العام المقبل ثم مرة واحدة بعد ذلك في العام.





واختتم رئيس وزراء بلغاريا كلمته بتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية وكل الوزراء على كرم الضيافة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسعى جاهدا أن تكون مصر بلد الأمن والأمان.