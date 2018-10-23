توقيع اتفاق للتدعيم وتعميق أرصفة محطة دمياط لتداول الحاويات بتكلفة 520 مليون جنيه

وقع اليوم، الثلاثاء، اللواء محمد سعد زغلول، رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، أحد الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة بتروجت، عقد اتفاق مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة الحالية لمحطة حاويات شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أرقام (1 ' 2 ' 3 ' 4) بطول 1038 مترًا بهدف زيادة العمق من 14م إلي 17م، بتكلفة استثمارية للمشروع 520 مليون جنيه.





وشهد التوقيع اللواء بحري محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، ورؤساء شركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة.





يسمح هذا المشروع باستقبال سفن الحاويات العملاقة من الأجيال الحديثة وتقدر فترة التنفيذ من 18 الي 24 شهرًا وذلك علي ثلاث مراحل لضمان استمرار تشغيل المحطة طوال فترة تنفيذ المشروع، حيث تمت الترسية علي شركة بتروجيت التابعة لوزارة البترول لتنفيذ أعمال المشروع.





وتقوم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بوضع خطط لتطوير محطتها بغرض تقوية مركزها التنافسي بين المحطات الواقعة في حوض البحر المتوسط وكذا المحطات الخاصة العاملة بالموانئ المصرية.





ويأتى ذلك التطوير فى إطار توجيهات رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للشركات التابعة بضرورة تنمية استثماراتها ومواجهة المستجدات الهامة علي المستوي المحلي والدولي.