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محافظات

محافظ الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:33 م
محافظ الشرقية يستقبل
محافظ الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار
محمد الطحاوي
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بحضور الأستاذ عمرو شعلان رئيس فرع الهيئة بالشرقية وذلك في إطار زيارته لمحافظة الشرقية لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة لتنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية لتصبح الشرقية محافظة بلا أمية.

أكد محافظ الشرقية أهمية وضع الأطر السليمة لمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، مشيرًا إلى ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية.

وأوضح الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أن الأمية تعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم ( هيئة تعليم الكبار) والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية .

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بإهداء درع الهيئة إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تقديرًا لجهود المحافظة الداعمة و المساندة في تنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية.
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