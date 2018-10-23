طفل يطير فى الهواء بسبب انفجار إطار سيارة..فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة سقوط طفل صيني بقوة من يد أمه، بسبب انفجار إطار سيارة بالقرب منهما.



طار الرضيع مسافة 3 أقدام فى الهواء، وارتطم بالأرض من شدة الإنفجار بأحد المدن الصينية، ولحسن الحظ لم يصب الطفل بينما لحقت بوالدته إصابات عدة لقربها تمامًا من الإطار لحظة انفجاره.



يذكر أن والدة الطفل كانت تتواجد فى هذا المكان الذى تعمل به، كعاملة إصلاح إطارات تالفة.



