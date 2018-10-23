موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لعام 2018، بعدما تغلب على وفاق سطيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مجموع المباراتين فى إطار مباريات نصف نهائي البطولة.



وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام المباراة على ملعب السلام الدولي بالقاهرة إذا سمحت الجهات الأمنية بذلك.



يذكر أن الترجي التونسي تأهل إلى نهائي البطولة الافريقية بعدما تغلب على بريميرو اجوستو الأنجولي 4-3 فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليضرب موعدا مع الأهلي فى النهائي وتكرار لنهائي 2012.



