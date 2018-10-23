ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعادل مثير بين ليون هوفنهايم 3/3 فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
أحمد هاني
اقتنص هوفنهايم تعادلا مثيرا من ضيفه أولمبيك ليون، بثلاثة أهداف لمثلهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم البوركيني بيرتراند تراوري بهدف لليون في الدقيقة 27، وادرك الكرواتي اندريج كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 33، ثم تألق كراماريتش مجددا وسجل الثاني له وهوفنهايم بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وأدرك تانجي ندومبي لي التعادل لفريق ليون في الدقيقة 60، ثم سجل الهولندي الدولي ممفيس ديباي الهدف الثالث لليون في الدقيقة 67.

وبهذا التعادل احتل ليون في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط، خلف مانشستر سيتي المتصدر، ويأتي هوفنهايم في المركز الثالث بنقطتين وبفارق الأهداف عن شاختار، صاحب المركز الأخير.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يحتفل بتأهل الفريق الأول لنهائي دورى أبطال أفريقيا بهذه الطريقة

سمير غانم: أنا مكتشف رقصة الكيكي .. فيديو

تفاصيل ساعتين من السيطرة على معركة عائلتي كفر حجازي.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

الترجي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز دراماتيكي على بريميرو.. فيديو

شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما

أول رد من الإعلامية مى حلمى حول أزمتها الصحية وعلاقتها مع محمد رشاد

مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر

أول إجراء من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا

الاهلى ووفاق سطيف .. ملخص المباراة 3 أهداف وفرص ضائعة بالجملة.. فيديو

غير خفض ضغط الدم.. 5 فوائد لـ عصير الكركديه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو
حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو
جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟