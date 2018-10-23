تعادل مثير بين ليون هوفنهايم 3/3 فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

اقتنص هوفنهايم تعادلا مثيرا من ضيفه أولمبيك ليون، بثلاثة أهداف لمثلهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتقدم البوركيني بيرتراند تراوري بهدف لليون في الدقيقة 27، وادرك الكرواتي اندريج كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 33، ثم تألق كراماريتش مجددا وسجل الثاني له وهوفنهايم بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.



وأدرك تانجي ندومبي لي التعادل لفريق ليون في الدقيقة 60، ثم سجل الهولندي الدولي ممفيس ديباي الهدف الثالث لليون في الدقيقة 67.



وبهذا التعادل احتل ليون في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط، خلف مانشستر سيتي المتصدر، ويأتي هوفنهايم في المركز الثالث بنقطتين وبفارق الأهداف عن شاختار، صاحب المركز الأخير.