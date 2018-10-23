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الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:56 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، إنه يتم زراعة البطاطس في مصر خلال ثلاثة توقيتات الأولى يطلق عليها العروة الصيفية وتزرع في شهر يناير وفبراير بتقاوي مستوردة ويتراوح حجم إنتاجها من 200 إلى 250 ألف فدان وفقا لكمية التقاوي المستوردة.

وأضاف " عطا" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "جزء من العروة الصيفية يتم تصديره والجزء الآخر يخزن كتقاوي للعروة النيلي والشتوية، وجزء آخر يضخ في السوق للاستهلاك المحلي".

وتابع: "هناك انخفاض في مساحة زراعة العروة الصيفي بسبب استيراد 118 ألف طن تقاوي مقارنة بـ 150 ألف طن تقاوى عام 2016"، مضيفا: "إجمالي إنتاج مصر من البطاطس 500 ألف فدان يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن، ويتم تصدير 800 ألف طن، والمتبقي يدخل السوق المحلي.

وأكمل: "بعض ضعاف النفوس يحتكرون السلعة في الأزمات مستغلين فواصل العروات الزراعية مثلما يحدث حاليا في أزمة ارتفاع أسعار البطاطس من خلال تخزين المنتج لتعطيش السوق لبيع المنتج بأسعار مرتفعة".
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