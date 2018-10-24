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رياضة

كاف عن نهائي دوري الأبطال: صدام العمالقة يتكرر من جديد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على طرفي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، رغم خسارته، مساء الثلاثاء، أمام مضيفه وفاق سطيف بنتيجة 1-2، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

كما بلغ الترجي التونسي المباراة النهائية للمسابقة القارية، بعد فوزه المثير، امس، على بريميرو الأنجولي بنتيجة 4-2، بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليضرب موعدا مع الأهلي في النهائي القاري.

وعلق الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، قائلًا "صدام العمالقة يتكرر من جديد .. النهائي تحدد، فمن سيتوج باللقب؟".

وكان الأهلي قد واجه الترجي التونسي من قبل في نهائي بطولة إفريقيا عام 2012، حيث توج حينها باللقب القاري بعد التعادل في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 1-1، ثم الفوز إيابا في ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية بنتيجة 2-1.

كما تواجد الأهلي مع الترجي في دور المجموعات بنسخة البطولة الحالية، حيث لعب الفريقان مرتين، فتعادلا في اللقاء الذي أقيم في الإسكندرية بدون أهداف، ونجح الأهلي في الانتصار في اللقاء الذي أقيم في تونس بهدف دون رد.
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