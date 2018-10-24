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رياضة

جروس يمنح المستبعدين فرصة أخيرة خلال المباريات المقبلة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
ملك موسي
استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم رحيل بهاء مجدي، الظهير الأيسر للفريق في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أنه يثق في اللاعب، حيث يرى أن مستواه سيتطور خلال الفترة المقبلة.

ويبحث النادى عن ظهير أيسر فى يناير المقبل؛ لحل أزمة تلك الجبهة؛ ما يعد تهديدًا بشأن مستقبل بهاء مجدى فى الزمالك والقادم مطلع الموسم الجاري من النادي الإسماعيلى.

بينما رفض مسئولو القلعه البيضاء ، فكرة رحيل مصطفى فتحى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث استفسر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة من جروس بشأن الراحلين.

فيما سيتم منح مصطفى فتحى وباقى المستبعدين، فرصة؛ للحكم على استمرارهم مع الفريق من عدمه، و يرى جروس إن الفرصة ستكون متاحة للجميع خلال الفترة المقبلة، وإن توالى المباريات فى البطولات المختلفة سيتيح ذلك.
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