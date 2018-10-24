العراق: العثور على أوكار لداعش بداخلها أسلحة ومتفجرات في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على أوكار لتنظيم داعش الإرهابي بداخلها أسلحة ومتفجرات في مدينة القائم بمحافظة الأنبار .



وقالت المديرية في بيان- حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية - إن " مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 تمكنت من الوصول إلى 4 مقرات للإرهابيين في صحراء عكلة البو شهاب في القائم بالانبار، ومداهمتها وضبط بداخلها ارقام غير قانونية للعجلات، وملف يضم العديد من أرقام خطوط الاتصال".



وأضاف البيان " تمكننا أيضا من الوصول إلى مخبأ لتخزين العتاد في منطقة (الجزيرة - البو عبيد) في القائم بالأنبار، وضبط بداخله 5 بنادق وهاون عيار ١٢٠ ملم كامل ، بالإضافة إلى هاون عيار ٦٠ملم وناظور نهاري كبير وسبطانة عيار ١٤،٥ وهي من مخلفات داعش الإرهابي".

