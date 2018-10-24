وزير التنمية المحلية يجتمع بـ 17 من الكوادر الشابة بالمحافظات

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع 17 من الكوادر الشابة بالمحافظات الحاصلين على الماجستير فى إدارة الأعمال الحكومية من جامعة "إسلسكا" الفرنسية فى إطار برنامج تأهيل القيادات الشابة فى الدولة الذى تشرف عليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.



وفى بداية اللقاء أكد اللواء محمود شعراوى إهتمام الوزارة بالتعرف على كافة الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة وغير التقليدية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات للتغلب على المعوقات و التحديات الحالية.



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالتواصل مع الشباب فى كافة المحافظات خاصة الذين يتم تأهيلهم وتدريبهم فى مختلف البرامج التدريبية سواء بمركز سقارة للتدريب أو جهات التدريب الآخرى التابعة للدولة للإستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم فيما يخص حل المشاكل والتحديات التى تواجه العمل بالمحليات.



وشدد وزير التنمية المحلية على إهتمامه الكبير منذ توليه المسئولية بالتدريب والتأهيل لكافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوزارة و المحافظات، مؤكدا على إهتمامه بتحسين بيئة العمل لكافة العاملين بالإدارة المحلية وتوفير حياة كريمة لهم لتحفيزهم على التفانى فى العمل وأداء أفضل الخدمات للمواطنين فى كافة المحافظات.



واستمع وزير التنمية المحلية لبعض الأفكار والمقترحات التى عرضها الشباب والخاصة بحل بعض المشكلات والتحديات بالمحافظات ومنها القمامة والنظافة والتجميل وخدمة المواطنين والاستثمار والفساد الإدارى ووسائل المواصلات، وأكد اللواء شعراوى على دعم كافة تلك الأفكار والمقترحات التى تم عرضها ووعد الوزير بدارستها للبدء فى تنفيذ المناسب منها وفقًا لأوضاع كل محافظة.