شاهد.. سباق الجاموس التقليدي في تايلاند في عامه الـ 147

عرضت فضائية "euro new"، لقطات حية لسباق الجاموس التقليدي في تايلاند في عامه الـ147.



وينطلق سباق الجواميس التقليدي مع موسم زراعة الأرز في محافظة تشونبوري بتايلاند.



ويهدف هذا المهرجان الذي يقام سنويا، إلى الحفاظ على دور الجاموس التقليدي في زراعة الأرز بعد انتشار الآلات الحديثة التي حلت بسرعة مكانه في الزراعة التايلندية.



