ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. سباق الجاموس التقليدي في تايلاند في عامه الـ 147

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
آيات أحمد
عرضت فضائية "euro new"، لقطات حية لسباق الجاموس التقليدي في تايلاند في عامه الـ147.

وينطلق سباق الجواميس التقليدي مع موسم زراعة الأرز في محافظة تشونبوري بتايلاند.

ويهدف هذا المهرجان الذي يقام سنويا، إلى الحفاظ على دور الجاموس التقليدي في زراعة الأرز بعد انتشار الآلات الحديثة التي حلت بسرعة مكانه في الزراعة التايلندية.

loading...

ترشيحاتنا

الموزة والفتة والجمبري في حياة فاروق وناصر والسادات.. طباخ الملك يتحدث

أغلب النساء يقعن فى هذا الخطأ أثناء النوم.. قد يؤدى للوفاة

صحيفة إيطالية: رحلات النيل في الأقصر والأخرى بسيناء سفر عبر الزمن

شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى

الأهلي يطلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

مقادير السيزر سلاط.. مع الشيف هالة فهمي

إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى .. فيديو

أحمد السيد يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. فيديو

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية

الحكومة السودانية تكشف عن حجم إنتاجها من الذهب في 2018

دراسة فرنسية: نوعان من الطعام يقيان من خطر الإصابة بالسرطان

التليفزيون المصري يعرض تقريرا عن العلاقات المصرية الأفريقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى
الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
هند النعسانى تكشف أسباب تكريم المنظمة الإيطالية لـ أبو العينين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟