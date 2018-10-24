المقاولون يقبل اعتذار نبيل ويتفق مع النحاس

تقدم علاء نبيل المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، باعتذار لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح عن عدم استكمال مهمته نظرا لما يواجهه من سوء توفيق الفترة الاخيرة وفي إطار حرصه على ناديه المقاولون العرب موجها الشكر للمجلس على الدعم المستمر خلال توليه المسئولية كما أكد المجلس تقديره واعتزازه بواحد من أبناء النادي المخلصين.



