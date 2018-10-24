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رياضة

المقاولون يقبل اعتذار نبيل ويتفق مع النحاس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
ريهام بكير
تقدم علاء نبيل المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، باعتذار لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح عن عدم استكمال مهمته نظرا لما يواجهه من سوء توفيق الفترة الاخيرة وفي إطار حرصه على ناديه المقاولون العرب موجها الشكر للمجلس على الدعم المستمر خلال توليه المسئولية كما أكد المجلس تقديره واعتزازه بواحد من أبناء النادي المخلصين.

وأنهى المجلس اتفاقه رسميا مع عماد النحاس نجم الاهلي السابق والمدير الفني سابقا لكلا من اسوان والشرقية والرجاء وطنطا لتولي المهمة بدلا منه على أن يقود النحاس الفريق فور الانتهاء من تشكيل الجهاز المعاون خلال ساعات.
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