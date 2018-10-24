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حوادث

المؤبد لبائع متجول بتهمة قتل صديقه بمدينة نصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:10 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
قسم الحوادث
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشارمجدي عبد الباري بالسجن المؤبد لبائع متجول.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم ومحمد الأمير.

وتعود أحداث الواقعة بقيام المتهم "سيد. ر" محبوس، 28 سنة، بقتل المجني عليه علي.ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله لما بينهما من خلافات سابقة فأعد لذلك سلاحا أبيض"سكين" وتوجه الى حيث يقيم المجني عليه وما إن خلد الأخير إلى النوم حتى سدد له عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات.
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