شيرين عبد الوهاب تطرح ألبومها الجديد نساى.. فيديو

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب ألبومها الجديد "نساي" عبر موقع التواصل الاجتماعى يويتوب.



كانت شيرين قد طرحت أغنيتين من الألبوم، الأولى كليب "نساي"، والثانية كانت بعنوان "تاج على راسك".



كان كليب "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، قد حقق 5 ملايين مشاهدة خلال خمسة أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



"نساي" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع نابلسي، والكليب من إخراج وكا كواسين، وتعد الأغنية واحدة ضمن ألبوم شيرين الجديد.



ويضم الألبوم 12 أغنية، وهي حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، أغنية ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، ونساي.