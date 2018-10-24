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برلمان

نائب يطالب وزير التموين بالتدخل لوقف جنون أسعار الخضروات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:29 م
الخضروات
الخضروات
معتز الخصوصى
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، من الحكومة سرعة التدخل لوقف جنون ارتفاع أسعار جميع انواع الخضروات خاصة البطاطس بعد أن وصل سعر الكيلو منها إلى 12 جنيها.

وقال " مسعود " في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجب على الحكومة ان تتدخل بسرعة لوقف الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أهم سلع استراتيجية تهم جميع المواطنين خاصة " الغلابة " منهم.

متسائلا : اين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار مطالبا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون فى قوت الشعب ويرفعون الأسعار لمثل هذه السلع دون أى مبرر.

وقال النائب أمين مسعود إنه يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تتدخل وبسرعة في مثل هذه الأمور لضرب مافيا محتكري السلع الاساسية خاصة الخضروات الرئيسية مثل البطاطس والطماطم من خلال ضخ كميات كبيرة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة.
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