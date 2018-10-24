أحمد العوضي: قصة حب فاشلة كانت سببا في نجاحي

قال الفنان أحمد العوضي، إنه تعرض لقصة حب ملهمة خلال الفترة التي لم يمثل فيها، والتي كانت سببا رئيسيا في نجاحه في المجال التمثيلي.



وأضاف "العوضي"، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سبي بي سي"،: «كنت مرتبط ببنت وكنا بنحب بعض، وفي الفترة دي كنت في أزمة وكنت عصبي زيادة عن اللزوم، وهي ما استحملتش دا، وحصل مشاكل واختارت إني أبعد».



وأوضح: «أنا مقتنع تماما إن إللي ميستحملكش في أسوأ حالاتك ميستهلش يبقي معاك في احسن حالاتك، علشان كدا اخترت إني أمشي»، متابعا: «كان عندي حاجه من الاتنين إما أعيش علي الذكري وبعد سنين كثيرة أكون ولا حاجه وهي تقول كويس إني سبته أو هو إللي سابني، يا إما تعمل لحلمك وتنجح وتبقي هي ذكرى ووقتها هي هتسمع عن نجاحك، ودا كان هدفي».



وأكمل: «فيه حاجات مضيت عليها من غير فلوس علشان متشمتش فيا تقول دا قاعد من غير شغل، ولما ربنا فتح عليا رجعت تكلمني تبارك لي، وقتها هي مكنتش في مجال الرؤيا ومكنتش شايفها ولا كانت فارقة معايا»، لافتا: «قالتلي ما تزعلش إحنا كنا صغيرين، قولتلها أنا عاوز أشكرك إنتي ليكي فضل عليا، علشان لولا إننا سبنا بعض ماكنتش هبقى كده دلوقتي».