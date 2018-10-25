بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وبنك مصر

وقع الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات مع بنك مصر، عقد شراكة للتحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية لطلاب الجامعة.





جاء ذلك بحضور د.هاني يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.شادن معاوية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود.حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإبراهيم المليجي – مدير عام منطقة جنوب الدلتا، أيمن محمدي سالم – مدير بنك مصر فرع مدينة السادات، هاني على – مدير المنظومة ولفيف من الحضور من بنك مصر وعمداء ومعاهد الجامعة والأمين العام والأمين المساعد للشئون المالية، ود. إبراهيم الكفراوى مدير نظم المعلومات بالجامعة.





وأثنى وفد بنك مصر على ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية للإقليم الذي تتواجد به.



