جولات ميدانية لـ وزير التنمية المحلية على المحافظات لمتابعة المشروعات.. صور

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع العاملين بالوزارة، لبحث تفعيل دور المتابعة الميدانية فيما يخص جميع المشروعات الموجودة على أرض المحافظات وتذليل المعوقات التى تواجه تلك المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



وأكد شعراوى أهمية متابعة الوزارة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات فى جميع القطاعات، ودفع عجلة تنفيذ المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ وحل المشاكل التى تواجهها لسرعة الانتهاء من تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات.



ووجه وزير التنمية المحلية بقيام لجنة تضم جميع قطاعات الوزارة بجولات على المحافظات لمتابعة تلك المشروعات، وكذا عدد من الملفات الخدمية المرتبطة بالمواطن بصورة يومية بالمحافظات، وعلى رأسها النظافة والمخلفات والطرق ومشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة.

