شاهد .. استعراض حرس الشرف السودانى أمام السيسي احتفاءً بوصوله

شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره السودانى عمر البشير استعراض حرس الشرف السودانى أثناء وصول الرئيس السيسي إلى الخرطوم، اليوم الخميس، لعقد قمة مصرية سودانية.



ويلتقي الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في الخرطوم، الخميس، في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



ويعد الاجتماع هو الثاني في إطار اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي، حيث عقد الأول في الخامس من أكتوبر عام 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة.



ويعكس الاجتماع على المستوى الرئاسي رغبة الجانبين في الوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة، وكذلك مع الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

