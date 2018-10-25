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حوادث

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول العربية.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:28 م
صدى البلد
محمد صبرى - رامى المهدي
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول العربية بلغت 617,500 قرص.

أكدت معلومات وتحريات مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام "إبراهيم ف.س"- مواليد 1970 سائق هارب محكوم عليه فى قضيتى "تبديد"، تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول العربية مستخدمًا فى ذلك الشاحنة رقم (13535- نقل الإسماعيلية) قيادته والمحملة بكمية من الفحم عبر ميناء سفاجا البحرى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة للأمن الموانئ، تم ضبط الشاحنة وقائدها وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط "308 لفافات لعقار الكبتاجون المخدر تحتوى قرابة الـ617,500 وزنت جميعها 105 كيلو جرامات.
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