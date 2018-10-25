وفاة طالبة بالثانوية أسفل عجلات أتوبيس بسمالوط

لقيت طالبة بالفرقة الثالثة بمدرسة سمالوط الفنية للبنات مصرعها اسفل عجلات الاتوبيس الذى كان يقلها هى وزميلاتها لتوصيلهم الى المدرسة .



تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا اخطارا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بوفاة نيفين . س ش ١٧ سنه اسفل عجلات أتوبيس.



كان الاتوبيس قد توقف امام المدرسة ونزل منه الطالبات فى لحظة قدوم مركبة توك توك فتراجعت الطالبة للخلف حتى لايصدمها التوك توك فسقطت تحت عجلات الاتوبيس الذى كان قد بدأ سائقه التحرك فى نفس اللحظة.



القى القبض على السائق والتحفظ على الاتوبيس ونقل الجثة الى المستشفى وباشرت النيابة التحقيق.