محافظ بني سويف: إعادة ضخ السولار بخط سمسطا بعد إصلاحه‎

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم إصلاح الخط الناقل للمواد البترولية المار بقرية سمسطا الجديدة والمتجه من القاهرة إلى أسيوط، والذي تعرض لتسريب في جزء من الخط نتيجة بارومة وبسبب العوامل الجوية، حيث تم إعادة تشغيله وضخ المواد البترولية بشكل طبيعي، وذلك بناء على تأكيدات شركة الصيانة ونقل المواد البترولية المسئولة عن خط البترول.



وكان المحافظ قد كلف إدارة الأزمات بالديوان العام والوحدة المحلية بمتابعة الموقف منذ حدوث التسريب الذي وقع صباح اليوم فى خط المواد البترولية الناقل للسولار من المستودع الرئيسي بالقاهرة والمار بقرية سمسطا الجديدة بالطريق الصحراوي الغربي إلى المستودع الرئيسي بأسيوط.



وأفادت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بأنه بمجرد حدوث التسريب في الخط تم وقف الضخ وتوجيهه إلى مستودع بني سويف لحين انتهاء أعمال الإصلاح، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف ، وتنظيف المكان من بقايا السولار، وتم توجيه فريق الصيانة المتخصص من شركة البترول الذي قام بأعمال الإصلاح واستبدال الجزء التالف من الماسورة واستئناف ضخ السولار في الخط