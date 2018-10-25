محافظ شمال سيناء : تطوير ميناء العريش ليضاهي موانئ المتوسط

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ان تطوير ميناء العريش البحرى ورفع كفاءته كي يضاهى الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر الابيض المتوسط يعتبر أمرا ضروريا لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.



واضاف شوشة في تصريح له ان تطوير الميناء سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلاله لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح افاق جديدة للعمل داخل المحافظة.



وشدد المحافظ على انه سيتم تعويض جميع المتضررين جراء اقامة حرم للميناء بالتعويض المناسب الذي يلائم جميع الحالات .



واوضح ان التعويض سيكون اختياريا حسب رغبة كل مواطن وحسب ملائمة الظروف الخاصة به فهناك تعويضات ماديه ستكون مناسبه جدا وهناك تعويضات اخرى بتخصيص اراض للبناء عليها او مبان سكنيه , مشيرا الى انه قد تم مخاطبة التخطيط العمرانى لتخصيص قطعة ارض كبيره لتوزيعها على المواطنين المتضررين الراغبين فى تملك اراض للبناء عليها.



