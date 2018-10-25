الأسهم الأوروبية تتعافى من موجة مبيعات عالمية

أنهت أسهم منطقة اليورو جلسة التداول اليوم الخميس على ارتفاع مع تعافيها من موجة مبيعات عالمية، بدعم من نتائج ايجابية لشركات في فرنسا ومع حصولها على دفعة في أواخر التعاملات من تراجع اليورو وهو ما يصب في مصلحة المصدًرين.



وأغلق المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو مرتفعا واحدا بالمئة، وصعد المؤشر كاك الفرنسي بما يصل إلى 1.6 بالمئة مدعوما بحزمة إيجابية من نتائج الشركات.



وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعا 0.51 بالمئة.



وتلقت شركات التصدير في منطقة اليورو دفعة من هبوط في اليورو بعد أن قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن الوحدة النقدية لأوروبا تبقى هشة.



وتسارعت وتيرة المكاسب أيضا مع تعافي الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بعد خسائر حادة في جلسة الأربعاء التي شهد فيها المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا أسوأ يوم له منذ 2011.