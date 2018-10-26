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ديني

تعرف على المعنى الحقيقي لحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور ابراهيم الهدهد، المستشار العلمي لرابطة خريجي الأزهر، إن حديث النبي الكريم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) حديث فهم خطأ على غير وجه بالرغم من كونه صحيح وورد فى البخاري .

وأضاف الهدهد، فى فيديو له يوضح معنى هذا لحديث، أن الناس فهموا هذا الحديث خطأ وتداولوه فيما بينهم على أن طبيعة المرأة إذا تولت أمرا فإن المرأة هذا سينتهي بعدم الفلاح ويستشهدون خطأ بهذا الحديث.

وأشار إلى أنه لو رجعنا إلى الحديث وسبب وروده لعلمنا أن وجه الحق فى فهمه فإن النبي قال هذا الحديث حينما علم وأخبر أن دولة الفرس قد ولت النساء أمرها فعلم بذلك النبي أن الأمر فى دولة الفرس سينتهي وأن الأكاسرة سينتهون وليس عندهم رجال يتولون الأمور فإذا ما تولت النساء أمرهم فإنه بموت المرأة انقطع نسلهم ولذلك قال النبي هذا الحديث على سبيل البشارة للمؤمنين وعلى سبيل الإخبار بالغيب بأن انتهاء دولة الفرس أمرها قريب بغض النظر عمن يتولى أمرها سواء رجالا أو نساءا ولكن معروف فى الأسر المالكة أنه إذا انتهى الذكور وتولت النساء الأمر فإن ذلك يسرع بزوال الدول وهذا ما قصده النبي ولذلك فإن الحديث ليس حكما عاما أو حكما شرعيا.
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