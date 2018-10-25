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أخبار العالم

نجمة الروك الإيرلندية تعلن اعتناق الإسلام.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
عرفة البنداري
اعلنت المطربة الإيرلندية سنيد أوكونور اعتناقها للدين الإسلامي.

وكتبت المطربة على حسابها بموقع تويتر: فخوري بتحولي إلى الإسلام، هذه النتيجة المرجوة لرحلتي اللاهوتية التي مررت بها، كل ما تعلمت يقود إلى الإسلام.

وأضافت سنيد :" هذا هو الاستنتاج الطبيعي لأي رحلة لاهوتية ذكية. كل دراسة الكتاب المقدس تؤدي إلى الإسلام. مما يجعل جميع الكتب الأخرى زائدة عن الحاجة. اسمي الجديد. سيكون الشهداء".
نجمة الروك الإيرلندية تعلن اعتناق الإسلام.. صور
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