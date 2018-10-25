نجمة الروك الإيرلندية تعلن اعتناق الإسلام.. صور



وكتبت المطربة على حسابها بموقع تويتر: فخوري بتحولي إلى الإسلام، هذه النتيجة المرجوة لرحلتي اللاهوتية التي مررت بها، كل ما تعلمت يقود إلى الإسلام.



وأضافت سنيد :" هذا هو الاستنتاج الطبيعي لأي رحلة لاهوتية ذكية. كل دراسة الكتاب المقدس تؤدي إلى الإسلام. مما يجعل جميع الكتب الأخرى زائدة عن الحاجة. اسمي الجديد. سيكون الشهداء".



اعلنت المطربة الإيرلندية سنيد أوكونور اعتناقها للدين الإسلامي.