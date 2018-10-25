المصري يكشف كواليس خيانة حكم مباراة فيتا كلوب والفوز برباعية فى الكونفدرالية

أكد حسن عمار عضو مجلس ادارة نادي المصري البورسعيدي، ان الحجارة التي القتها جماهير فيتا كلوب منافس فريق المصري، في مباراة الكونفدرالية التي اقيمت امس تسببت في قطع سطحي في الجمجمة لحسام حسن المدير الفني للفريق.



واضاف عمار خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الجهاز الفني والاداري فخوران باللاعبين؛ والجهاز الاداري لا يشكك في انتماء اللاعبين والجهاز الفني وسندعمهم خلال الفترات القادمة لتحقيق بطولات وإسعاد الجمهور.



واشار عضو مجلس ادارة المصري الى أن، حكم المباراة تواصل قبل انطلاق اللقاء مع دكتور فريق فيتا كلوب، على خاصية التواصل الإجتماعي "واتس آب" وألمح له الدكتور بتقديم عرض له لتسهيل فوز فريقه "فيتا كلوب".



وانفعل عمار على الهواء قائلًا:" يوجد تسجيل هاتفي بين حكم المباراة ودكتور الفريق، تبين خلالها بيع المباراة والتسهيل لفيتا كلوب الفوز في المباراة.



جدير بالذكر أن المصري البورسعيدي هزم أمس امام منافسه فيتا كلوب الكونغولي برباعية نظيفة.