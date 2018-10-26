ثاني الزيودي : 16 مليون سائح دخلوا الإمارات العام الماضي .. فيديو

قال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، إن السياحة البيئية موجودة في الأمارات بشكل كبير، مضيفا أنه فكرتها قائمة على تشجيع الجمهور في المجتمع للمحافظة على التنوع البيولوجي.



وأضاف الزيودي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، قائلا:" يوجد في الأمارات 43 محمية طبيعية، ودائما نسافر خارج الدولة للأماكن البيئية الطبيعية لترسيخ التنوع البيولوجي".



وتابع:" 16 مليون سائح دخلوا الإمارات العام الماضي، و20% من السائحين على مستوى العالم مهتمين بالسياحة البيئية"، مضيفا:" نريد أن نوجه عدد أكبر من السائحين إلى هذا النوع من السياحة البيئية في الإمارات".

