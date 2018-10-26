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فن

تاج راسك لـ شيرين عبد الوهاب الأكثر بحثا على يوتيوب .. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:59 م
صدى البلد
سمر سعد
تصدرت أغنية تاج راسك للفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة الأكثر بحثا على موقع "يوتيوب"، وحلت الأغنية في المركز الأول في قائمة التريندات، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في 48 ساعة.

"تاج راسك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية طرحت في ألبوم "نساي" لشيرين، والذي ضم 12 أغنية، هي: "نساى"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، "ضعفى"، "حبه جنة"، "ياريتها جت"، "بيصعب عليا"، "طيبة وجدعة"، "لوانى"، "كلام عينيه"، "تاج راسك"، و"بحبك".
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