تاج راسك لـ شيرين عبد الوهاب الأكثر بحثا على يوتيوب .. فيديو

تصدرت أغنية تاج راسك للفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة الأكثر بحثا على موقع "يوتيوب"، وحلت الأغنية في المركز الأول في قائمة التريندات، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في 48 ساعة.
"تاج راسك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية طرحت في ألبوم "نساي" لشيرين، والذي ضم 12 أغنية، هي: "نساى"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، "ضعفى"، "حبه جنة"، "ياريتها جت"، "بيصعب عليا"، "طيبة وجدعة"، "لوانى"، "كلام عينيه"، "تاج راسك"، و"بحبك".
"تاج راسك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية طرحت في ألبوم "نساي" لشيرين، والذي ضم 12 أغنية، هي: "نساى"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، "ضعفى"، "حبه جنة"، "ياريتها جت"، "بيصعب عليا"، "طيبة وجدعة"، "لوانى"، "كلام عينيه"، "تاج راسك"، و"بحبك".