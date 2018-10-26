حكم قراءة القرآن أثناء خطبة الجمعة وعدم الإنصات إليها.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام ، أمين افتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لابد من احترام شرع الله والمحافظة على ما كان يحافظ عليه الصالحون، منوهًا بأنه ينبغي الاستماع إلى خطبة الجمعة.



وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «بدأت خطبة الجمعة وأنا أقرأ القرآن فأكملت القراءة ولم أنصت للخطبة، فهل هذا حرام؟»، أن قراءة القرآن في المسجد مستحبة، لكن الاستماع إلى خطبة الجمعة أيضًا مطلوب.



وأضاف أنه للمصلي أن يقرأ القرآن قدر ما شاء ، إلا أنه إذا صعد خطيب الجمعة المنبر، فعليه أن يقطع تلاوته للقرآن، للاستماع إلى خطبة الجمعة، ثم يتابع قراءة القرآن ويُكمل تلاوة السورة التي بدأها بعد انتهاء خطيب الجمعة من إلقاء خطبته، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجبة لأنهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا الإستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.





