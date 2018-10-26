أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بالإسماعيلية.. السبت

يتوجه غدا السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الاسماعلية لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وهي نادي النخيل، مركز شباب المروة والصالة المغطاة، كما سيشهد مؤتمر شبابي ضمن لقاءاته الدورية مع شباب المحافظات.



يأتي هذا على هامش إحتفالية وزارة الشباب والرياضة، والخاصة بإحياء ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، حيث سيتم تنفيذ نموذج محاكاة السادس من اكتوبر بمحافظة الإسماعيلية، والتي ستقام تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومن تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية،بمشاركة طلاب الجامعات، وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية



وسيتضمن الاحتفالات بذكري انتصارات السادس من أكتوبر تنفيذ الأنشطة التالية بالاضافه الي عبور قناه السويس بالقوارب بمشاركة عدد ٥٠٠طالب من أبناء محافظة الاسماعيليه ، وتنظيم ماراثون رياضي بمشاركة 500مشارك من أبناء المحافظة، وتنظيم حفله لتكريم بعض اسر الشهداء من الجيش والشرطة، والمحاربين القدامى.