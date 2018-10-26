الإسماعيلي يضم 4 أسماء جديدة لقائمته بالبطولة العربية

ضم مسئولو فريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلى، 4 لاعبين جدد إلى قائمته العربية قبل المشاركة فى منافسات دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.



جاء ذلك بناءً على رغبة البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، الذى ضم رباعى الفريق وهم أحمد على بجانب الصاعدين مدحت فقوسه ومصطفى فارس ومحمد أبو جودة.



وبالتالى ضمت قائمة الدراويش فى البطولة العربية 30 لاعبًا هم :

فى حراسة المرمى :عصام الحضرى – محمد مجدى عبدالفتاح – محمد فوزى

فى خط الدفاع : أحمد أيمن – أحمد على – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى مصطفى – طارق طه – علاء عبد العظيم

فى خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر فتحى ” سافيولا ” – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – محمد الشامى – لسعد الجزيرى – مدحت فقوسه – مصطفى فارس

فى خط الهجوم: كريستوفر ماندوجا – شكرى نجيب – أوكيكى أفولابى – محمد أبو جوده



جدير بالذكر أن الإسماعيلى يتبقى له 5 أماكن شاغرة فى قائمته بعد أن رفع الاتحاد العربى لكرة القدم قوام الأندية خلال الساعات الماضية إلى 35 لاعبًا.