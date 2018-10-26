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أخبار العالم

مصدر يكشف الحالة الصحية لرئيس الجابون بعد دخوله مستشفى في السعودية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:32 م
رئيس الجابون
رئيس الجابون
رحيم يسري
دخل رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا مستشفى في المملكة العربية السعودية، وقام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة بونجو للاطمئنان على صحته، حيث كان من المقرر أن يشارك الرئيس في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض.

ونقلت مجلة "جون افريك" الفرنسية، عن مصدر برئاسة الجابون، اليوم الجمعة، قوله إنه لا يوجد شيء خطير وإن الرئيس الجابوني شعر بإعياء خفيف، إلا أنه لم يستطع تأكيد مغادرة الرئيس للمستشفى.

ووصل رئيس الجابون البالغ 59 عاما يوم 24 أكتوبر الجاري، العاصمة السعودية الرياض لحضور منتدى الاستثمار السعودي، وكان من المقرر أن يشارك في إحدى ندوات المؤتمر إلا أنه غاب بسبب دخوله المستشفى.

واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الجابوني فور وصوله واستعرضا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
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