زكريا ناصف: حلمي طولان سبب أزمة الاتحاد مع الزمالك

قال الإعلامي زكريا ناصف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، حلمي طولان هو من تسبب في أزمة الفريق مع نادي الزمالك.



وأضاف زكريا ناصف عبر برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن حلمي طولان تمسك بتواجد الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعارين من نادي الزمالك في تلك المباراة.



وتابع: "حلمي طولان طالب الثنائي بغلق هواتفهما وعدم الرد على مسئولي الزمالك من أجل التركيز في المباراة وأنهما سيكونان متواجدين في قائمة المباراة بشكل طبيعي".