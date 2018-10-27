دون أسباب.. سيدة تطعن 14 طفلا في روضة أطفال.. فيديو

تملك الجنون من فتاة صينية هجمت على روضة أطفال وأخذت تطعن الأطفال داخل الروضة، لتصيب 14 طفلًا.



وهجمت سيدة مسلحة بسلاح أبيض على روضة أطفال، وأخذت تطعن الأطفال المتواجدين بالساحة الخارجية للروضة يمارسون التمارين الرياضية، حتى أصابت 14 طفلًا، بحسب ما نشرت صحيفة "South China Morning Post".



جرت تلك الواقعة في مدينة "تشونجتشينج" الصينية، حيث اتجهت الشرطة للقبض على السيدة، ونقل الأطفال المصابون إلى المستشفى، ولم يتوصل بعد إلى الدافع الذي جعل السيدة ترتكب هذه الجريمة.

