الزغاريد تشعل شوادر وزارة الداخلية بعد توفير البطاطس بأسعار مخفضة

توجهت أعداد كبيرة من ربات المنازل لشوادر "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية لشراء بطاطس وطماطم بأسعار مخفضة.



ووفرت وزارة الداخلية أطنانا من البطاطس والطماطم، وذلك بميدان رمسيس بوسط البلد في القاهرة.



وطرحت وزارة الداخلية الخضراوات بأسعار مخفضة بشوادر "كلنا واحد"، وسط إقبال كبير من المواطنين عليها لشراء متطلباتهم.



وجاء ذلك تزامنًا مع تجميع عدد من التجار الجشعين أطنانا من البطاطس والطماطم، واحتكارها بهدف تعطيش السوق وخلق هيمنة سوقية، إلا أن وزارة الداخلية سارعت إلى توفير أطنان من البطاطس والطماطم من خلال الاتفاق مع بعض التجار على طرحها في الشوادر بأسعار مخفضة والحصول على هامش ربح معقول.



جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.