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رياضة

عودة فرجاني ساسي إلى صفوف منتخب تونس في مواجهة مصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
إسراء أشرف
قرر ماهر الكنزاري المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي، استدعاء فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك للمشاركة مع نسور قرطاج، استعدادًا لمواجهة منتخبنا الوطني يوم 16 نوفمبر المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكدت صحيفة "الصريح أونلاين"، وفقًا لمصادرها الخاصة أن الكنزاري سيقوم باستدعاء ساسي من أجل تعزيز صفوف المنتخب التونسي أمام مصر، بدلًا من عصام الجبالي الذي تعرض لإصابة.

ويعود ساسي لقائمة نسور قرطاج بعد غياب طويل بقرار فني من فوزي البنزرتي المدير الفني الذي تم إقالته من تدريب الفريق الأيام الماضية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، أعلن في مفاجأة غير متوقعة عن إقالة البنزرتي رغم تأهل نسور قرطاج لبطولة أمم أفريقيا، وقرر تعيين الثنائي ماهر الكنزاري ومراد العقبي في الجهاز الفني بشكل مؤقت، حتى الاستقرار على المدرب الجديد.

ويتصدر المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منتخب مصر الذي يحتل الوصافة برصيد 9 نقاط.
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