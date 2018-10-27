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محافظات

قافلة الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين في محافظة الفيوم.. صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
قامت جمعية الأورمان ضمن مبادرة "النور من حقك" بتوقيع الكشف الطبي على 1200 مريض بقرية شكشوك مركز ابشواى وقرية أبجيج مركز الفيوم والتي تستهدف علاج أمراض العيون من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأكد أحمد حسن مسئول ادارة العيون لجمعية الأورمان أنه تم توقيع الكشف الطبى على الأهالي في قراهم وسيتم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماما.

وأوضح حسن أن مبادرة "النور من حقك" التى أطلقتها الجمعية تأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالى المحافظات.

وأشار حسن إلى أن مبادرة "النور من حقك" تستهدف وصول القوافل الطبية الموسعة المتخصصة في علاج أمراض العيون إلى أهالينا في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وان القوافل الطبية يتم تنظيمها بالتعاون مع اكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن في توقيع الكشف على 900 ألف مريض، وإجراء حوالى 185 الف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون لمرضى غير قادرين بتكلفه تقدر حوالى 195 مليون جنيه، وتسهدف خلال الفترة القادمة إلى مضاعفة أعداد مرضى العيون الذين تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.
قافلة الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين في محافظة الفيوم.. صور
قافلة الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين في محافظة الفيوم.. صور
قافلة الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين في محافظة الفيوم.. صور
قافلة الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين في محافظة الفيوم.. صور
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