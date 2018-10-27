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رياضة

رمضان صبحي يعود لقائمة هدرسفيلد أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
إسراء أشرف
أعلن ديفيد فاجنر المدير الفني لفريق هدرسفيلد تاون، الذي يلعب بين صفوفه محترفنا المصري رمضان صبحي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة واتفورد، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريمرليج". 

وتواجد رمضان صبحي على دكة بدلاء هدرسفيلد تاون، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، واضطر بسببها الغياب عن المشاركة مع فريقه، حيث آخر مباراة خاضها كانت ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وجاء تشكيل هدرسفيلد على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوناس لوسل

خط الدفاع: ماتياس يورجنسن - كريستوفر شيندلر - كريس لوي 

خط الوسط: إسحاق مبينزا - آرون موي - جوناثان هوج - فيليب بيلينج - ايريك دورم - اليكس بريتشارد

خط الهجوم: لاورينت ديبواتري
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